Депутат Госдумы Николай Брыкин вручил благодарственные письма и подарки учителям нижнетавдинской школы

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Депутат Госдумы Николай Брыкин вручил благодарственные письма и подарки учителям нижнетавдинской школы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Депутат Госдумы вручил благодарственные письма и подарки: директору нижнетавдинской школы Сусанне Калайчиевой; учителю Ольге Кирилловой; педагогу-огранизатору Наталье Абрамовой; руководителю специализированной группы добровольной подготовки к военной службе "Русские Витязи" Дмитрию Шибанову.

Политик встретился с преподавателями, лучшими учениками и детьми участников СВО, которым он в августе помог организовать поездку в Санкт-Петербург.

"Я от всей души благодарю вас, уважаемые учителя, за формирование благоприятных условий для интеллектуального, культурного, нравственного развития личности учащихся, за плодотворную и многолетнюю педагогическую деятельность и военно-патриотическое воспитание школьников", - подчеркнул Николай Брыкин.

Школьники села Нижняя Тавда пообщались с депутатом, поделились с ним впечатлениями от путешествия. Некоторые ребята благодаря помощи Николая Брыкина впервые побывали за пределами Тюменской области.