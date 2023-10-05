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Депутат Госдумы Николай Брыкин вручил благодарственные письма и подарки учителям нижнетавдинской школы

Политика, 17:34 05 октября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Депутат Госдумы Николай Брыкин вручил благодарственные письма и подарки учителям нижнетавдинской школы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Депутат Госдумы вручил благодарственные письма и подарки: директору нижнетавдинской школы Сусанне Калайчиевой; учителю Ольге Кирилловой; педагогу-огранизатору Наталье Абрамовой; руководителю специализированной группы добровольной подготовки к военной службе "Русские Витязи" Дмитрию Шибанову.

Политик встретился с преподавателями, лучшими учениками и детьми участников СВО, которым он в августе помог организовать поездку в Санкт-Петербург.

"Я от всей души благодарю вас, уважаемые учителя, за формирование благоприятных условий для интеллектуального, культурного, нравственного развития личности учащихся, за плодотворную и многолетнюю педагогическую деятельность и военно-патриотическое воспитание школьников", - подчеркнул Николай Брыкин.

Школьники села Нижняя Тавда пообщались с депутатом, поделились с ним впечатлениями от путешествия. Некоторые ребята благодаря помощи Николая Брыкина впервые побывали за пределами Тюменской области.

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# Госдума , Николай Брыкин , образование

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