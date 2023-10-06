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Тюменские теннисисты посоревнуются за путевку на финал "Вечерней лиги" в Сочи

Спорт, 13:31 06 октября 2023

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Региональные соревнования по теннису "Вечерняя лига" пройдут в Тюмени 8 октября. Начало в 14 часов в теннисном центре "Лидер" (ул. Народная, 72), сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Участниками состязаний станут более 100 мужчин и женщин старше 40 лет. Победители поедут на финал, который состоится в Сочи с 25 по 29 января.

В эти же дни внутренние отборочные туры пройдут и в других регионах. "Очень надеемся, что тюменские спортсмены из "Вечерней лиги" не подведут и покажут себя в финале", - поделился президент федерации настольного тенниса Тюменской области Георгий Михайлов.

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