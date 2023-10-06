В Тюменской области все старые пригородные электропоезда заменят на новые в 2024 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Весь подвижной состав пригородного железнодорожного сообщения в Тюменской области заменят на новый в 2024 году. Он будет монопарковым в шестивагонном исполнении.

Об этом на встрече первого российского электропоезда новой модификации ЭП2ДМ Ишим – Тюмень 6 октября рассказал генеральный директор Свердловской пригородной компании Павел Кутловский.

Решение о замене морально устаревшего подвижного состава было принято благодаря сотрудничеству правительства Тюменской области и Свердловской железной дороги.

"Этот первый электропоезд начал курсировать по маршруту сегодня. Но до конца года придут еще пять таких составов. Они будут ездить на Ощепково, в Вагай, Утяшево. И в 2024 году мы полностью заменим парк пригородных поездов ", - подытожил Павел Кутловский.

Напомним, электропоезд построен полностью из российских комплектующих и соответствует самым высоким требованиям комфорта и безопасности.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина