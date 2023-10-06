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Тюменцы прятали наркотики по тайникам в Ишиме

Происшествия, 13:53 06 октября 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Двоих жителей Тюмени задержали по подозрению в распространении наркотиков в Ишиме. Из оборудованных ими на территории города "закладок" правоохранители изъяли 10 свертков с мефедроном.

Как сообщает УМВД по Тюменской области, в телефонах ранее судимых тюменцев 20 и 23 лет обнаружено множество фотографий тайников.

Масса изъятого полицейскими наркотика составила около 40 гр. Тюменцы свою вину признали и пояснили, что приобрели запрещенное вещество через Интернет.

Возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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# Ишим , наркотики , уголовное дело

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