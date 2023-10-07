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Представительство индийской компании "Aries" могут открыть в Тюмени

Экономика, 11:08 07 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первое в России представительство индийской компании "Aries" могут открыть в Тюменской области. Переговоры об этом прошли между инвестиционной командой региона и основателем компании Соханом Роем в Тюмени на площадке форума КПД.

По информации Тюменского технопарка, компания Сохана занимается морским и судоходным проектированием с 1998 года. Сейчас они не только проектируют суда, но и занимаются дизайном кораблей, интеллектуальными технологиями, торговлей строительным оборудованием, работами под водой и рядом других направлений.

"Aries Group" работает в 25 странах и насчитывает 2 200 сотрудников. Их показатели удивляют — компания реализовала 85 тыс. 312 проектов для 8 тыс. 243 клиентов из 111 стран.

"На встрече мы обсудили возможность открытия представительства компании "Aries" в Тюменской области. В нашем регионе благоприятный инвестиционный климат и я уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным, и регион даст большие возможности для роста компании", — отметил директор Тюменского технопарка Антон Ермолаев.

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# Индия , тюменский технопарк

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