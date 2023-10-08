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Тюменские проекты и платформы для детей могут получить всероссийскую премию

Общество, 13:13 08 октября 2023

Проекты, а также места для детей и молодежи Тюмени могут побороться за всероссийскую награду "Премия Первых". По итогам конкурса будет составлен каталог, куда войдут лучшие платформы и организации развития, досуга и здорового образа жизни детей.

Подать проекты на премию можно по номинациям "Досуг", "Развитие", "Здоровый образ жизни", а также в спецноминации "Работодатель Первых" для организаций, которые берут на работу подростков. Подавать заявки можно до 15 октября по ссылке.

Дети и молодежь от 6 до 25 лет могут стать экспертами проекта и проверять номинантов, чтобы решить, кто войдет в каталог. Для этого нужно зарегистрироваться и стать участником "Летучей команды".

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