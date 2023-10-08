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Прокуратура заинтересовалась инцидентом в школе № 94 Тюмени

Происшествия, 16:59 08 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проверку по факту избиения шестиклассника в школе № 94 Тюмени проводит региональная прокуратура. Информация об инциденте в учебном заведении появилась в средствах массовой информации, сообщает надзорное ведомство.

Прокуратура области поручила прокурору Центрального административного округа Тюмени проверить исполнение школой требований закона об обеспечении безопасных условий для обучающихся.

Кроме того, по данному факту сотрудниками полиции проводится процессуальная проверка, прокуратура области взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

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# проверка , прокуратура

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