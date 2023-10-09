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Дожди и порывистый ветер придут в Тюменскую область 10 октября

Общество, 14:47 09 октября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дожди и порывистый ветер прогнозируют на юге Тюменской области 10 октября, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода будет облачная с прояснением, умеренные дожди, в юго-восточных районах местами сильные дожди. Ночью ветер юго-западный 7-12 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду, температура воздуха составит +2+7 градусов, местами - до +12. Днём - небольшой дождь, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду, температура - +5...+10, до +15.

В связи с ожидаемой непогодой увеличивается риск аварий на системах электроснабжения, падений деревьев и слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций. Возможны также задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту Рощино.

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