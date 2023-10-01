Тюменский индустриальный университет вошел в число лучших вузов планеты

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Тюменский индустриальный университет в очередной раз вошел в мировой рейтинг университетов одного из авторитетных изданий Times Higher Education.

"ТИУ сохранил позиции в рейтинге относительно прошлого года (1501+ место) и улучшил свое положение среди российских вузов, заняв 36 место из 78". - отмечено в сообщении пресс-службы университета.

Британское издание Times Higher Education (THE) является одним их самых престижных рейтингов. Методика основывается на 18 показателях, которые измеряют эффективность учебных заведений в пяти областях: преподавание, исследовательская среда, качество исследований, отраслевой доход и международные перспективы. Наилучший результат университет достиг по направлению "Преподавание".

"Для нас это важный показатель, который подтверждает высокий уровень деятельности университета, подчеркнула ректор Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова. - Рост позиций всегда стоит усилий, в первую очередь мы предъявляем высокие требования к качеству преподавания и учебным программам. Но и не менее важна успешная подготовка студентов к изменяющимся требованиям современного мира. Благодарю коллег и студентов за поддержку и слаженную работу. Будем продолжать развиваться и стремиться к новым достижениям вместе".

Всего в мировой рейтинг попали 1904 университета из 108 стран. Было проанализировано 2673 вуза, проведен опрос более 68 тысяч ученых со всего мира.