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180 тысяч рублей компенсации выплатит ялуторовский детсад за травму ребенка

Происшествия, 16:49 10 октября 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

180 тыс. рублей компенсации выплатит детский сад в Ялуторовске 5-летнему воспитаннику, который получил травму руки на детской площадке. С иском в суд обратилась мать ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В июле 2023 года мальчик играл на детской площадке учреждения. Он забрался на игровой комплекс в виде корабля с горкой, откуда упал на песок на правую руку. Поскольку образовательная организация не обеспечила безопасные условия обучения и воспитания, пострадавший получил закрытый перелом локтевой кости и вывих головки лучевой кости правого предплечья.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей воспитатель дошкольного учреждения привлечена к дисциплинарной ответственности - ей объявлен выговор.

Межрайонная прокуратура обратилась в интересах несовершеннолетнего в суд с исковым заявлением о взыскании с детского сада компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования надзорного ведомства и взыскал с образовательного учреждения 180 тыс. рублей.

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# компенсация , травма

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