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Безработный тюменец увел с чужой карты более трех тысяч рублей

Происшествия, 16:16 10 октября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более трех тысяч рублей успел потратить безработный 57-летний тюменец с чужой карты, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию обратилась жительница Тюмени 2003 года рождения и рассказала, что потеряла банковскую карту, а позже ей на телефон стали приходить уведомления об оплате покупок, которых она не совершала. Заявительница заблокировала карту, но неизвестный успел похитить более трех тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, задержали и доставили в отдел полиции. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что чужую банковскую карту с бесконтактным способом оплаты нашел во дворе жилого дома и решил с её помощью оплатить свои покупки в продуктовом магазине.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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