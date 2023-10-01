Автогородок появился на территории школы Краснодона по инициативе тюменцев

| Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

Автогородок появился на территории Суходольской коррекционной школы-интерната в Краснодоне благодаря тюменским благотворителям. Это целый городок с дорожными знаками, постом ДПС, заправкой и автотранспортом. До этого развлекательных, игровых площадок здесь не было, сейчас воспитанники могут не только кататься на маленьких автомобилях, но и изучать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

По словам председателя региональной общественной организации ветеранов десантных войск Григория Григорьева, в сентябре в рамках проекта "Дорога добра" из Тюмени в ЛНР доставили гуманитарный груз для Суходольской коррекционной школы-интерната в Краснодоне. В учреждении обучаются дети с ОВЗ, среди них инвалиды, дети из многодетных, малообеспеченных и неполных семей.

Проект "Дорога добра" реализуется по инициативе тюменского "Союза десантников" при поддержке ветеранов-пограничников и областного совета ветеранов, депутатов областной и городской дум.

С 2023 года Тюменское региональное отделение "Единой России" помогает учреждениям в подшефном Краснодоне и Краснодонском районе. Так, в Суходольскую школу был доставлен гуманитарный груз из Тюмени - электроплиты, мощный бензиновый генератор и фонарики на случай отключения света, принтер и мультимедийный проектор, прикроватные коврики для детских спален. Также педагоги получили методические пособия для работы с учащимися с ОВЗ. Закупку техники организовала комиссия по социальной политике, поддержке семьи, детства и материнства Общественной палаты Тюменской области.