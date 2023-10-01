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Тюменский "Рубин" победил "Нефтяник" в Альметьевске

Спорт, 14:25 11 октября 2023

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" победил "Нефтяник" на выездной серии чемпионата Olimpbet ВХЛ в Альметьевске. Счет в основное время составил 3:2, пишет пресс-служба сибирского клуба.

Счет открыли хозяева поля. Тюменцы находились в меньшинстве и пропустили от Ярослава Альшевского. Во втором периоде тюменцы развернули ход игры в свою сторону. Сначала Денис Давыдов сравнял цифры, а затем Кирилл Кошурников обыграл вратаря "Нефтяника". Но на перерыв команды вновь ушли при равном счёте. Денис Комков на 38 минуте забросил Егору Назарову вторую шайбу.

В конце матча хозяева заменили вратаря, но отобрать у "Рубина" победу не смогли. Набрав 23 очка, сибиряки заняли вершину таблицы чемпионата.

"Хороший матч, в принципе, мы ожидали, что будет хорошая игра, напряженная. Начали неплохо, наверное, в меньшинстве такой необязательный гол получился, застал нас врасплох. Чуть-чуть не так среагировали. Но затем ребята молодцы, нашли в себе силы, переключились, повели в счёте, забили хорошие трудовые голы. На второй гол реакция уже была правильная и в третьем снова трудовой гол хороший на добивании. Довели игру до победы", - сказал главный тренер ХК "Рубин" Денис Ячменёв.

12 октября тюменцы сыграют в Самаре с ЦСК ВВС.

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# ВХЛ , ХК Рубин , хоккей

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