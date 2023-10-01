95 старшеклассников Ялуторовского района начали обучение в агроклассах

| Фото: департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

95 старшеклассников агротехнических классов Ялуторовского района начали обучение на профессии мастера-наладчика по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка, тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства, агроконтролёра и ситифермера в 2023-24 учебном году, сообщает пресс-служба администрации Ялуторовского района.

Отметим, школы-партнеры АПК Тюменской области с такими классами действуют на площадках 27 средних общеобразовательных организаций во всех районах. Ежегодно в них формируются 9, 10 и 11 агротехнологические классы с общим числом обучающихся более 1 тыс. 500 человек.