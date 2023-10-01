  • 11 октября 202311.10.2023среда
  • USD99,9349
    EUR105,6864
  • В Тюмени 5..7 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

95 старшеклассников Ялуторовского района начали обучение в агроклассах

Общество, 18:16 11 октября 2023

департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

95 старшеклассников агротехнических классов Ялуторовского района начали обучение на профессии мастера-наладчика по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка, тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства, агроконтролёра и ситифермера в 2023-24 учебном году, сообщает пресс-служба администрации Ялуторовского района.

Отметим, школы-партнеры АПК Тюменской области с такими классами действуют на площадках 27 средних общеобразовательных организаций во всех районах. Ежегодно в них формируются 9, 10 и 11 агротехнологические классы с общим числом обучающихся более 1 тыс. 500 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# агроклассы , АПК

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:38 11.10.2023Директор ФСБ России Александр Бортников назвал ключевые аспекты нейтрализации угроз безопасности стран СНГ
19:15 11.10.2023Сотрудники Росгвардии обсудили взаимодействие органов власти и силовых ведомств
18:38 11.10.2023Русское географическое общество поможет регионам УФО в развитии внутреннего туризма
18:20 11.10.2023Участок улицы Ленина в Тюмени откроют для транспорта в октябре