На тюменской станции при роспуске вагонов упала пустая цистерна
Происшествия, 22:14 11 октября 2023
| Фото: Уральская транспортная прокуратура
При роспуске вагонов грузового состава на нечётной горке допущено падение пустой цистерны на 33 пути парка "С-1" станции Войновка 11 октября. Колёсные пары с рельс не сошли, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
В результате схода появились повреждения пути и тормозного оборудования цистерны. Пострадавших нет.
| Фото: Уральская транспортная прокуратура
Ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.