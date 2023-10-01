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На тюменской станции при роспуске вагонов упала пустая цистерна

Происшествия, 22:14 11 октября 2023

Уральская транспортная прокуратура | Фото: Уральская транспортная прокуратура

При роспуске вагонов грузового состава на нечётной горке допущено падение пустой цистерны на 33 пути парка "С-1" станции Войновка 11 октября. Колёсные пары с рельс не сошли, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В результате схода появились повреждения пути и тормозного оборудования цистерны. Пострадавших нет.

Уральская транспортная прокуратура | Фото: Уральская транспортная прокуратура

Ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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# железнодорожные пути

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