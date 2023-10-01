На тюменской станции при роспуске вагонов упала пустая цистерна

| Фото: Уральская транспортная прокуратура | Фото: Уральская транспортная прокуратура

При роспуске вагонов грузового состава на нечётной горке допущено падение пустой цистерны на 33 пути парка "С-1" станции Войновка 11 октября. Колёсные пары с рельс не сошли, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В результате схода появились повреждения пути и тормозного оборудования цистерны. Пострадавших нет.

| Фото: Уральская транспортная прокуратура | Фото: Уральская транспортная прокуратура

Ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.