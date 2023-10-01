Многопрофильный колледж ТИУ проведет день открытых дверей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Старшеклассников, их родителей и педагогов школ приглашают на Единый день открытых дверей в Многопрофильный колледж ТИУ 21 октября. Участники смогут познакомиться с приоритетными отраслями экономики России, ситуацией на рынке труда, востребованными профессиями и специальностями, сообщает пресс-служба учреждения.

Присутствующие узнают о преимуществах и перспектиах обучения в колледже, где с 1 сентября 2024 года реализуют 17 образовательных программ в области нефтегазового машиностроения, входящих в федеральный проект "Профессионалитет", с возможностью последующего трудоустройства.

Проект предлагает новую модель подготовки квалифицированных кадров в максимально приближенных к реальным производственным условиям. На этой основе создаются новые образовательные программы, отвечающие конкретным потребностям работодателей, чтобы обеспечить практико-ориентированность обучения с первого дня.

В ходе мероприятий будут организованы интерактивные встречи с представителями ведущих компаний и экскурсии на их площадки, чтобы вызвать интерес школьников к конкретным профессиям и специальностям.

Единый день открытых дверей состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Осипенко, 51.