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Жительница Тюмени оформила кредит на 200 тысяч рублей для мошенников

Происшествия, 18:44 13 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

200 тыс. рублей кредитных средств перевела мошенникам жительница Тюмени. Лжесотрудники правоохранительных органов убедили девушку в том, что на ее имя некто пытается оформить кредит. Для того, чтобы выявить его, ей нужно опередить неизвестного.

Сделать это можно оформив кредит и переведя деньги на якобы защищенный счет. Взяв займ в одном банке, ее убедили проделать тоже самое еще раз в другом. Также потерпевшую попросили установить мобильное приложение, которое предоставило удаленный доступ к экрану и позволяло прослушивать неизвестным все разговоры. Когда мошенники убедились, что тюменке больше не выдают кредиты, они сами сознались в том, что обманули ее.

Следователем отдела полиции №1 УМВД России по Тюмени возбуждено уголовное дело по мошенничеству. Максимальная санкция – 10 лет лишения свободы. Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам прерывать разговоры с неизвестными абонентами. Операции, связанные с переводами денежных средств, лучше уточнить в отделении банка. Если в отношении вас или ваших близких совершены противоправные деяния, нужно немедленно сообщить об этом в полицию по телефону 102.

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# кредиты , мошенники , УМВД России по Тюменской области

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