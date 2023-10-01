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Поджигателя военкомата в Нижневартовске приговорили к 12 годам лишения свободы

Происшествия, 19:40 13 октября 2023

скриншот видео РУФСБ России по Тюменской области | Фото: скриншот видео РУФСБ России по Тюменской области

Житель Нижневартовска Владислав Борисенко приговорен к 12 годам лишения свободы за поджог здания военного комиссариата. Решение вынес Центральный окружной военный суд г. Екатеринбурга.

"Суд признал его виновным в совершении террористического акта в форме поджога здания военного комиссариата по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району. Борисенко, действуя по указанию неустановленного сотрудника ВСУ, поджег здание военкомата, за что получил денежное вознаграждение. По версии следствия он действовал с подельником, гражданином России",- сообщила официальный представитель РУФСБ России по Тюменской области Екатерина Суворова.

На основании результатов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Тюменской области и УМВД России по ХМАО - Югре Военное следственное управление СК России по Центральному военному округу в отношении Борисенко и его сообщника было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 205 УК России (террористический акт).

Видео РУФСБ России по Тюменской области.

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# поджог , РУФСБ России по Тюменской области

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