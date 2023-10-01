  • 14 октября 202314.10.2023суббота
  • USD97,3075
    EUR102,5523
  • В Тюмени 7..9 С 7 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Юные тюменцы создали видеоролик ко Дню отца

Общество, 09:42 14 октября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Видеоролик "О папе глазами ребенка" выпустила команда "Киберпатруля Тюменской области" ко Дню отца. В нем юные тюменцы рассказывают, какими они видят своих отцов, как проводят время вместе и почему гордятся ими.

Герои ролика ответили на вопросы о том, каким характером обладают их папы. Также они сказали пожелания своим папам и раскрыли секрет, как поздравят их в День отца. Так, со слов ребят, вместе с папами они часто играют в футбол, шахматы и шашки, готовят, пишет "КП-Тюмень".

По словам руководителя Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерии Ивановой, праздник достаточно молодой, но не менее значимый — отец для каждого ребенка и взрослого очень важен и ценен.

"Нашим видеороликом мы хотели напомнить всем папам, что для своих детей они всегда будут самыми-самыми", - рассказала она.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# День отца

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:03 14.10.202343 управленца из Тюменской области участвуют в окружном финале "Лидеров России"
13:27 14.10.2023Прямой рейс из Тюмени в Таиланд запустят в ноябре
12:36 14.10.2023Экспериментальный спектакль с участием подростков покажут в тюменском "Космосе"
11:47 14.10.2023Тюменцам напомнили о способах оплаты налогов