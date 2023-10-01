Юные тюменцы создали видеоролик ко Дню отца

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Видеоролик "О папе глазами ребенка" выпустила команда "Киберпатруля Тюменской области" ко Дню отца. В нем юные тюменцы рассказывают, какими они видят своих отцов, как проводят время вместе и почему гордятся ими.

Герои ролика ответили на вопросы о том, каким характером обладают их папы. Также они сказали пожелания своим папам и раскрыли секрет, как поздравят их в День отца. Так, со слов ребят, вместе с папами они часто играют в футбол, шахматы и шашки, готовят, пишет "КП-Тюмень".

По словам руководителя Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерии Ивановой, праздник достаточно молодой, но не менее значимый — отец для каждого ребенка и взрослого очень важен и ценен.

"Нашим видеороликом мы хотели напомнить всем папам, что для своих детей они всегда будут самыми-самыми", - рассказала она.