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Жители Тюменской области потратили 14 млрд рублей на платные услуги

Экономика, 14:31 14 октября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Платные услуги на общую сумму 14 млрд 155 млн рублей получили жители Тюменской области в августе. Показатели августа установили рекорд 2023 года, пишет "Вслух.ру".

Всего за восемь месяцев общий чек составил 109 млрд 706 млн рублей, что на 3,4% больше, чем годом ранее. Каждый житель региона в среднем выложил более 8 тыс. 525 рублей в месяц.

В январе и феврале жители потратили более 12,8 млрд рублей на платные услуги, начиная с марта сумма не превышала 14 млрд рублей.

Отметим, что по динамике роста Тюменская область на втором месте в УрФО после Свердловской области, где оборот увеличился на 7,6%.

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