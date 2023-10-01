Погорельцы из Тюменского и Тобольского районов получили выплаты на новое жилье

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 250 жителей Тюменского и Тобольского районов, чье имущество весной пострадало в результате природных пожаров, получили поддержку из средств регионального бюджета.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Так, погорельцам из Тюменского района выплатили более 100 млн рублей. Сделали это оперативно, чтобы люди за лето смогли решить вопрос с жильем, восстановить постройки, обзавестись хозяйством.

Глава региона рассказал о Валентине Панченко из села Успенка, ее дом пожарным не удалось отстоять. Хозяева успели только вывезти документы и ценные вещи. Новое жилье супруги приобрели на компенсационные выплаты.

"У семьи Людмилы Лепешкиной в пожаре погибли домашние животные и скот. В Успенке у нее была своя сыроварня – молоко давали козы. Лично виделся с Людмилой в мае на месте пожара, пообещал помочь. Несмотря на тяжелое эмоциональное состояние, Лепешкины не опустили руки. Людмила и ее отец воспользовались программой социального контракта, восстановили хозяйство. К зиме рассчитывают получить первую продукцию", - написал губернатор.

Александр Моор подчеркнул, что сейчас важно минимизировать последствия лесных и природных пожаров. Работа в этом направлении продолжается.

Видео: Telegram-канал Александра Моора.