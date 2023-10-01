  • 14 октября 202314.10.2023суббота
  • USD97,3075
    EUR102,5523
  • В Тюмени 7..9 С 7 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Погорельцы из Тюменского и Тобольского районов получили выплаты на новое жилье

Губернатор, 12:17 14 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 250 жителей Тюменского и Тобольского районов, чье имущество весной пострадало в результате природных пожаров, получили поддержку из средств регионального бюджета.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Так, погорельцам из Тюменского района выплатили более 100 млн рублей. Сделали это оперативно, чтобы люди за лето смогли решить вопрос с жильем, восстановить постройки, обзавестись хозяйством.

Глава региона рассказал о Валентине Панченко из села Успенка, ее дом пожарным не удалось отстоять. Хозяева успели только вывезти документы и ценные вещи. Новое жилье супруги приобрели на компенсационные выплаты.

"У семьи Людмилы Лепешкиной в пожаре погибли домашние животные и скот. В Успенке у нее была своя сыроварня – молоко давали козы. Лично виделся с Людмилой в мае на месте пожара, пообещал помочь. Несмотря на тяжелое эмоциональное состояние, Лепешкины не опустили руки. Людмила и ее отец воспользовались программой социального контракта, восстановили хозяйство. К зиме рассчитывают получить первую продукцию", - написал губернатор.

Александр Моор подчеркнул, что сейчас важно минимизировать последствия лесных и природных пожаров. Работа в этом направлении продолжается.

Видео: Telegram-канал Александра Моора.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Александр Моор , жилье , лесные пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:17 14.10.2023Погорельцы из Тюменского и Тобольского районов получили выплаты на новое жилье
10:34 14.10.2023СИБУР намерен развивать в России производство оборудования для нефтегазохимии
18:51 13.10.2023В Тюменской области 83 предпринимателя получили 40 млн рублей на бизнес-проекты
12:03 13.10.2023Марат Хуснуллин отметил высокий темп реализации нацпроектов и федеральных программ в Тюменской области