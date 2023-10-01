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Три человека спасены на пожарах в Тюменской области за неделю

Происшествия, 10:14 16 октября 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

67 техногенных пожаров зарегистрировано в Тюменской области с 6 по 15 октября. Спасено три человека, сообщает МЧС России по Тюменской области.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 71 раз. На оказание помощи населению пожарные выезжали 34 раза.

Жителей Тюменской области призывают соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении пожара или признаков горения - незамедлительно сообщить об этом по телефонам вызова экстренных служб 112.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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