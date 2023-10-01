Три человека спасены на пожарах в Тюменской области за неделю
Происшествия, 10:14 16 октября 2023
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
67 техногенных пожаров зарегистрировано в Тюменской области с 6 по 15 октября. Спасено три человека, сообщает МЧС России по Тюменской области.
К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 71 раз. На оказание помощи населению пожарные выезжали 34 раза.
Жителей Тюменской области призывают соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении пожара или признаков горения - незамедлительно сообщить об этом по телефонам вызова экстренных служб 112.