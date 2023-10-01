Три человека спасены на пожарах в Тюменской области за неделю

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

67 техногенных пожаров зарегистрировано в Тюменской области с 6 по 15 октября. Спасено три человека, сообщает МЧС России по Тюменской области.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 71 раз. На оказание помощи населению пожарные выезжали 34 раза.

Жителей Тюменской области призывают соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении пожара или признаков горения - незамедлительно сообщить об этом по телефонам вызова экстренных служб 112.