Тюменца лишили свободы на 2,5 года за повторный угон

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима назначили тюменцу 2000 г. р. за повторный угон автомобиля, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

26 января 2023 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения гулял по областной столице, увидел на улице автомобиль "LADA 212140 LADA 4х4" с ключом в замке зажигания. Молодой человек решил прокатиться по ночному городу, сел за руль и уехал. Чуть позже его задержали сотрудники ГИБДД в районе "Дома печати".

В судебном заседании Карпов пояснил, что признаёт свою вину в полном объеме, раскаивается в содеянном.

Принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, его общественную опасность и личность подсудимого, который ранее дважды судим за совершение угонов, присоединив неотбытое наказание по предыдущему приговору, суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.