419 квартир для детей-сирот купят в Тюменской области в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

419 квартир для детей-сирот купят в Тюменской области в 2023 году. На эти цели в регионе направят 1,02 млрд рублей, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Только в Тюмени в специализированный жилищный фонд для детей-сирот включено 60 помещений. Также подписаны контракты на 70 квартир в домах, которые возводятся по договорам долевого строительства. Из них 34 сдадут уже в текущем году, еще 36 – в первом квартале следующего.

Отметим, что Главное управление строительства Тюменской области является уполномоченным органом по приобретению квартир для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот.