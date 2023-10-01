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Саженцы хвойных деревьев экспортировали из Тюменской области в Арабские Эмираты

Экономика, 16:15 17 октября 2023

72.fsvps.gov.ru | Фото: 72.fsvps.gov.ru

Саженцы хвойных деревьев экспортировали из Тюменской области в Арабские Эмираты. Предприятие отправило партию из 12 сибирских елей и лиственниц, карликовых берез, гибридных ив, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Саженцы перед отправкой проверили специалисты ведомства. По результатам энтомологических, гербологических, микологических и других исследований, продукция признана безопасной и свободной от вредителей. Деревья соответствуют международным фитосанитарным требованиям.

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# Россельхознадзор , саженцы , экспорт

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