Саженцы хвойных деревьев экспортировали из Тюменской области в Арабские Эмираты

| Фото: 72.fsvps.gov.ru | Фото: 72.fsvps.gov.ru

Саженцы хвойных деревьев экспортировали из Тюменской области в Арабские Эмираты. Предприятие отправило партию из 12 сибирских елей и лиственниц, карликовых берез, гибридных ив, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Саженцы перед отправкой проверили специалисты ведомства. По результатам энтомологических, гербологических, микологических и других исследований, продукция признана безопасной и свободной от вредителей. Деревья соответствуют международным фитосанитарным требованиям.