Средняя урожайность в Сорокинском районе составляет 17,1 центнеров с гектара
Экономика, 15:42 17 октября 2023
| Фото: глава Сорокинского района Александр Агеев
17,1 центнера с гектара составляет средняя урожайность во время уборки зерновых и зернобобовых культур в Сорокинском районе. Хозяйства обмолотили 23 тыс. 273 га полей, сообщил глава муниципалитета Александр Агеев.
Урожай собран с 88,36 % площадей. Валовый сбор составил почти 39 тыс. 795 т.
Первыми уборочную кампанию завершили предприятия "Пинигинское", "Петровское", "Маяк", "Родина", предприниматели С. А. Склянов, С. В. Мычко, М. К. Калыков и Ж. К. Калыков.
Сотрудникам компании "Сорокинские сыры" осталось убрать 290 га зерновых.