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Средняя урожайность в Сорокинском районе составляет 17,1 центнеров с гектара

Экономика, 15:42 17 октября 2023

глава Сорокинского района Александр Агеев | Фото: глава Сорокинского района Александр Агеев

17,1 центнера с гектара составляет средняя урожайность во время уборки зерновых и зернобобовых культур в Сорокинском районе. Хозяйства обмолотили 23 тыс. 273 га полей, сообщил глава муниципалитета Александр Агеев.

Урожай собран с 88,36 % площадей. Валовый сбор составил почти 39 тыс. 795 т.

Первыми уборочную кампанию завершили предприятия "Пинигинское", "Петровское", "Маяк", "Родина", предприниматели С. А. Склянов, С. В. Мычко, М. К. Калыков и Ж. К. Калыков.

Сотрудникам компании "Сорокинские сыры" осталось убрать 290 га зерновых.

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# Сорокинский район , уборочная кампания

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