Дом с долевым участием на 239 квартир сдадут в Тюмени в 2025 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

25-этажный дом на 239 квартир сдадут на ул. Краснооктябрьской, 4А, корп. 1 в Тюмени в 2025 году. Его возводит "Специализированный застройщик "Скандиа у Реки" с привлечением средств участников долевого строительства, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"В отношении данного объекта договор заключен 2 октября 2023 года. Специальный счёт-эскроу открыт в ПАО "Сбербанк России", - уточнили в управлении.

При этом подчеркнули, что деятельность застройщиков, которые возводят дома с привлечением средств населения, контролируется управлением жилищной политики ГУС Тюменской области с момента заключения первого договора участия в долевом строительстве.