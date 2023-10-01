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Дом с долевым участием на 239 квартир сдадут в Тюмени в 2025 году

Экономика, 17:21 17 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

25-этажный дом на 239 квартир сдадут на ул. Краснооктябрьской, 4А, корп. 1 в Тюмени в 2025 году. Его возводит "Специализированный застройщик "Скандиа у Реки" с привлечением средств участников долевого строительства, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"В отношении данного объекта договор заключен 2 октября 2023 года. Специальный счёт-эскроу открыт в ПАО "Сбербанк России", - уточнили в управлении.

При этом подчеркнули, что деятельность застройщиков, которые возводят дома с привлечением средств населения, контролируется управлением жилищной политики ГУС Тюменской области с момента заключения первого договора участия в долевом строительстве.

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# Главное управление строительства Тюменской области , долевое строительство

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