В Тюмени по факту драки в Ново-Патрушево проводится проверка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конфликт между жителями Тюмени и мигрантами из Узбекистана произошел совсем не так, как сообщалось ранее в ряде СМИ. Не мигранты напали на тюменцев, а местные жители на них, в результате драки один мигрант попал в больницу, сообщают источники, связанные с правоохранительными органами.

По информации Telegram-каналов, ночью 8 октября нетрезвые четверо граждан Узбекистана пошли прогуляться по Ново-Патрушево. К ним подошли шестеро молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет и начали провоцировать иностранцев на конфликт. Завязалась драка. С различными травмами один из граждан Узбекистана позднее обратился в одну из тюменских больниц.

В ближайшее время тюменские силовики проведут на территории микрорайона Ново-Патрушево профилактические рейды. По факту драки проводится проверка.