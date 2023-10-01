"Россети Тюмень" стали лауреатами национальной премии "КонТЭКст"

| Фото: пресс-служба АО "Россети Тюмень" | Фото: пресс-служба АО "Россети Тюмень"

Компания "Россети Тюмень" вошла в число победителей национальной премии "КонТЭКст", задачей которой является выявление лучших коммуникационных проектов отечественных предприятий топливно-энергетического комплекса и промышленного блока.

Энергетики заняли первое место в номинации "Работа с молодежью и развитие кадрового потенциала", а также второе место в номинации "Лучшие социальные проекты".

Жюри высоко оценило партнерство "Россети Тюмень" с образовательными организациями и НКО, способствующее привлечению молодых специалистов в отрасль. За два года более 6,5 тыс. школьников посетили образовательный проект компании "Уроки победы", порядка 700 студентов ежегодно проходят практику и стажировку на предприятии, а 50 выпускников приняты на работу.

Признание экспертов премии "КонТЭКст" также получила ежегодная социальная акция "Одной крови", благодаря которой энергетикам удалось обеспечить прирост новых доноров на 25 % и укрепить позитивное отношение к добровольной сдаче крови в корпоративной среде.