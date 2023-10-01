8 тыс. 258 обращений граждан рассмотрели в аппарате полпреда Владимира Якушева с начала года

8 тыс. 258 обращений граждан рассмотрели в аппарате полномочного представителя президента России в УФО Владимира Якушева за 9 месяцев 2023 года, сообщает пресс-служба полпредства.

Тематика обращений касалась, как правило, жилищно-коммунальной и социальной сферы, вопросов экономического характера.

Чуть менее трети обращений граждан (29,8 % от общего числа) касались темы обороны, безопасности и законности. Значительную часть из них составляют заявления участников СВО и их родных.

Так, в приемную президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе обратилась вдова военнослужащего, проходившего службу в отряде "Ахмат". Женщина столкнулась с трудностями при получении необходимых документов, а также с оформлением мер социальной поддержки и иных выплат, положенных по законодательству.

По этому обращению военная прокуратура Южного военного округа выявила нарушения, которые допустило командование части, где служил погибший боец. Документы для обеспечения вдовы страховыми и другими выплатами, положенными ей после смерти супруга, не были оформлены. Командиру части вынесли представление об устранении нарушений.

"Во время проведения специальной военной операции вопросы о соблюдении обязательств перед бойцами должны рассматриваться особенно тщательно. Наши защитники рискуют своими жизнями и здоровьем, поэтому волокита и халатное отношение здесь недопустимы", - подчеркнул Владимир Якушев.