  • 18 октября 202318.10.2023среда
  • USD97,3458
    EUR102,7527
  • В Тюмени 8..10 С 4 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

"Россети Тюмень" обеспечили светом 9 образовательных и культурно-досуговых учреждений в Тюменской области

Общество, 16:15 18 октября 2023

АО "Россети Тюмень" | Фото: АО "Россети Тюмень"

С начала 2023 года специалисты "Россети Тюмень" присоединили к электросетевой инфраструктуре четыре школы, два дошкольных учреждения и три дома культуры в Тюменском, Тобольском, Казанском, Нижнетавдинском, Упоровском и Ялуторовском районах Тюменской области.

В с. Петелино свет провели в Центр культуры и досуга, возводимый по нацпроекту "Культура". В Крашенинино, благодаря установленной трансформаторной подстанции мощностью 500 кВА, электричество появилось в новой школе на 40 учащихся. В Успенке обеспечено надежное электроснабжение детского сада, а в деревне Овсянникова – строящегося школьного корпуса. В результате выполненных "Россети Тюмень" работ посещать культурно-досуговые мероприятия и обучаться в комфортных условиях смогут более 700 детей и взрослых.

Всего на подключение социально значимых объектов "Россети Тюмень" направили свыше 11 млн рублей. Им было выдано почти 1 000 кВт мощности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Россети Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:48 18.10.2023Первый медицинский класс открыли в школе в Тобольском районе
16:26 18.10.2023Тюменские автоинспекторы работают на обновленном участке улицы Ленина
16:15 18.10.2023"Россети Тюмень" обеспечили светом 9 образовательных и культурно-досуговых учреждений в Тюменской области
15:42 18.10.2023Наставничество – важный инструмент работы по сохранению кадров, считают депутаты