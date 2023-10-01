"Россети Тюмень" обеспечили светом 9 образовательных и культурно-досуговых учреждений в Тюменской области

| Фото: АО "Россети Тюмень" | Фото: АО "Россети Тюмень"

С начала 2023 года специалисты "Россети Тюмень" присоединили к электросетевой инфраструктуре четыре школы, два дошкольных учреждения и три дома культуры в Тюменском, Тобольском, Казанском, Нижнетавдинском, Упоровском и Ялуторовском районах Тюменской области.

В с. Петелино свет провели в Центр культуры и досуга, возводимый по нацпроекту "Культура". В Крашенинино, благодаря установленной трансформаторной подстанции мощностью 500 кВА, электричество появилось в новой школе на 40 учащихся. В Успенке обеспечено надежное электроснабжение детского сада, а в деревне Овсянникова – строящегося школьного корпуса. В результате выполненных "Россети Тюмень" работ посещать культурно-досуговые мероприятия и обучаться в комфортных условиях смогут более 700 детей и взрослых.

Всего на подключение социально значимых объектов "Россети Тюмень" направили свыше 11 млн рублей. Им было выдано почти 1 000 кВт мощности.