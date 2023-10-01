Городское первенство по дартсу определит самых метких среди юных спортсменов

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Городское первенство по дартсу состоится в спортивном зале Тюменского государственного медицинского университета 22 октября, начало - в 9 часов.

Юные спортсмены посоревнуются в дисциплинах "Набор очков", "Большой

раунд", "501", а также в парном разряде среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет и среди юниоров и юниорок от 15 до 17 лет. Ребята получат возможность выполнить спортивные разряды.

Отметим, что городской чемпионат и первый этап первенства прошли в начале 2023 года. Сейчас на заключительном этапе определят самых метких среди юных спортсменов, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.