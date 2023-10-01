Ветерану СВО после тяжелого ранения помогли в фонде "Защитники Отечества" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ветеран СВО Николай Потрепалов возвращается к мирной жизни. Процесс этот после серьезных ранений, полученных на поле боя, долгий, но важный. И хорошо, когда на этом пути есть люди, готовые помочь.

Мужчина обратился в филиал фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области. Он создан по поручению президента России Владимира Путина. Там осуществляют персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов.

Специалисты фонда помогают получить все полагающиеся меры поддержки. Это медицинская и социальная реабилитация, лекарственное обеспечение, психологическая помощь. Способствуют в получении технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения. Кроме того, ветераны могут рассчитывать на помощь в переобучении и трудоустройстве.

"До этого Николай лечился в госпиталях Минобороны. Затем обратился к нам, многое уже сделано для восстановления его здоровья. Но на сегодняшний день требуется еще одна операция, чтобы помочь молодому мужчине вернуться к активной жизни", - подчеркнула заместитель по медицинскому обеспечению филиала Светлана Литвиненко.

В интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" герой специальной военной операции рассказал, как попал на передовую, что там испытал, как адаптируется к гражданской жизни и поделился планами на будущее.

По словам мужчины, на СВО он отправился добровольцем по велению сердца. Сначала думал, что все это завершится в течение трех дней, а когда понял, что дело затягивается, решил пойти защищать Отечество от нацизма.

Сам Николай родом из Курганской области, оттуда был призван на срочную службу, на момент начала спецоперации уже восемь лет проживал в Тюмени. Парень сирота, но с детства воспитывал в себе любовь к родине, ощущал себя патриотом России, любил фильмы про Великую Отечественную войну и всегда восхищался силой духа советских воинов и жителей всей огромной державы.

"Приехав в зону соприкосновения, сначала ощутил восторг, потом удивление, что все это происходит на самом деле, дальше было ужасно страшно – обстрелы, рядом гремят взрывы, ложатся снаряды. После пришли привычка и осознание", - рассказал ветеран.

Николай военный разведчик, в одну из вылазок группу обнаружил вражеский квадрокоптер и дал наводку артиллерии. Мужчина услышал свист, отскочил, затем раздался взрыв. В себя пришел в полевом госпитале, где его пытались подлатать. Николаю оторвало ногу, переломало руку, повредило внутренние органы, медики обнаружили еще и пулевое ранение в плечо.

Почти полтора года боец восстанавливался в госпиталях, затем вернулся домой, в Тюмень. Обратился в фонд, там помогли попасть на необходимую операцию без очереди. Сейчас он сдает анализы, собирает документы и готовится к оперативному вмешательству.

На вопрос, что испытал там, в зоне проведения СВО, ответил так: "Жизнь, какая бы она ни была, потерять страшно. Сила духа была у меня и до попадания на передовую. А вот милосердие осознал именно там. И главное, испытал я там огромный патриотизм! Мощное осознание того, что защищаю родину и делаю все, чтобы нацизм не пришел на нашу землю. Гордился и горжусь этим!"

После выполнения боевых задач, тяжелого ранения и возвращения домой у молодого ветерана поменялись приоритеты. Важным стало то, о чем раньше не задумывался. Он хочет семью, детей, мечтает построить своими руками дом на берегу озера, играет на гитаре, рисует и даже заново научился ездить на машине с механической коробкой передач с протезом на левой ноге. Продолжает заниматься любимым видом спорта – он КМС по боксу, пока получается не все. В планах у Николая работа со сложными технологическими процессами – он углубился в тему робототехники и автоматизации.

"Хочу просто жить нормальной обычной жизнью – детишек воспитывать, работать, теперь уж отвоевался", - поделился Николай.

Добавим, всем бойцам, которым требуется помощь и поддержка, можно обратиться в филиал фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области.

Инна Кондрашкина