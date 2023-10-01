Пять большегрузов с 55 тоннами овощей без документов развернули на границе Тюменской области

Пять большегрузов с 55 тоннами овощей без документов развернули на границе Тюменской области с Казахстаном в октябре. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

В одном случае предприниматель пытался ввезти восемь тонн свежего болгарского перца навалом. Его не пропустили на границе.

"Единственным правильным способом транспортировки перца свежего является упаковка с маркировкой, которая содержит информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения и экспортёре, реэкспортере", - уточнили в ведомстве.

Без фитосанитарного сертификата партию свежих ягод крестьянскому хозяйству "Ысмайыл" пришлось везти домой. Продукция предназначалась "ЯгодГраду" .

С января по октябрь 2023 года управление Россельхознадзора по Тюменской области пресечено 82 случая ввоза продукции высокого фитосанитарного риска с нарушениями правил транспортировки. Общий вес партий составил 91 тыс. 946 т, в ом числе 3,5 тыс. т ячменя и 3 тыс. 30 срезов цветов.