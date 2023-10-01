Экодом нового формата открыли в Центре гимнастики в Тобольске

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Экодом нового формата работает в Центре гимнастики, который открыли в 7а мкрн Тобольска 19 октября.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, участвовавший в церемонии открытия Центра гимнастики, сказал, что важно создавать такие площадки в объектах для детей. "Часть холла была выделена для создания экодома. Почему это важно? Экологическое воспитание нужно начинать с детей. Это длительный процесс, которым нужно заниматься настойчиво. Дети, приходя на тренировки, соревнования, будут вовлекаться в это дело. Мы сможем вырастить ответственное поколение граждан, которые бережно относятся к природе", – сказал глава региона.

По словам Александра Моора, такие экодома должны появляться во всех детских социальных учреждениях, спортшколах.

"Эта площадка – четвертая на территории Тюменской области. С другой стороны, в таком формате, в котором она открылась здесь, это первый проект. Площадка уникальна. Экодома – экологическое пространство, где подрастающее поколение и родители могут понять, что такое вторичное сырье, для чего его используют", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" первый заместитель генерального директора ООО "ТЭО" Светлана Петренко.

В экодоме нового фората расположены контейнеры для приема бумаги, стекла и пакетов.

"Здесь будут проводить большое количество интересных и увлекательных мастер-классов. На них можно прийти с родителями, бабушками и дедушками и друзьями. У нас есть такой опыт: у экодомов, открытых в Тюмени, есть постоянные посетители. Эти ребята свободное от школы время проводят не на улице, не за компьютерами, а участвуют в мастер-классах", – добавила Светлана Петренко.

Ребята могут посетить экодом до или после тренировки в Центре гимнастики. Первый замгенерального директора ООО "ТЭО" уверена, что этот проект будет успешным.

На площадке можно увидеть стенд СИБУРа, на котором представлен инновационный бренд Vivilen. "Проект рассчитан на воспитание молодежи в части экологического мышления, образа жизни. Юные жители Тобольска могут сдавать сырье для переработки. Здесь они могут посмотреть полный цикл превращения пластиковой бутылки. В компании СИБУР разработан новый бренд Vivilen с добавлением переработанного сырья. Получается новый продукт, который используется на производстве в дальнейшем", – сказал генеральный директор предприятия "ЗапСибНефтехим" Андрей Кугаевский.

Отметим, в 2023 году вместе с компанией СИБУР открыли три экодома в Тюмени.

Инна Пахомова