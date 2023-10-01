В Тюмени на пешеходном переходе сбили 9-летнего школьника

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

9-летнего школьника сбил автомобиль Daewoo Matiz на Московском тракте днем 20 октября. Предварительно, второкласник шел с мамой из дома в школу, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В момент дорожно-транспортного происшествия светофор не работал из-за аварийного отключения. Пешеходов пропустил водитель автомобиля, двигающийся по правой полосе. В этом время 64-летняя водитель на Daewoo Matiz, которая ехала по крайней левой полосе не остановилась перед пешеходным переходом, сбив мальчика.

Школьник получил травму ног и другие ранения. Обстоятельства наезда на ребенка на пешеходном переходе выясняются.