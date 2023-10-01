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В число лидеров по освещению нацпроектов попала Тюменская область

Общество, 15:01 21 октября 2023

департамент экономики Тюменской области | Фото: департамент экономики Тюменской области

Тюменская область отмечена в числе регионов-лидеров по освещению национальных проектов. АНО "Национальные приоритеты" подвело итоги в этой сфере за 2023 год, сообщает региональный департамент экономики.

Тюменскую область на тематическом мероприятии представила Надежда Лепихина, начальник управления проектной деятельности регионального департамента экономики.

"Национальные проекты России прежде всего ориентированы на людей. В связи с этим главной целью является повышение осведомленности граждан о возможностях и результатах национальных проектов", — отметила она.

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