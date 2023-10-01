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Ветеран из Тюмени Михаил Костюрин отмечает столетний юбилей

Общество, 13:44 21 октября 2023

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Сотый день рождения отмечает участник Великой Отечественной войны Михаил Костюрин из Тюмени 21 октября. С юбилеем ветерана поздравили представители Росгвардии и общественники, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Поздравление Михаилу Федоровичу передал глава региона Александр Моор:

"В годы Великой Отечественной войны вы самоотверженно обеспечивали бесперебойную связь в суровых боевых условиях, способствовали стремительному продвижению советских войск на запад. Ваш личный неоценимый вклад в приближение Великой Победы, защиту общечеловеческих ценностей и торжество исторической справедливости навсегда останется в истории. Ваши успехи в военной и гражданской службе заслуживают особого внимания и отмечены высокими государственными наградами, уважением соотечественников", - говорится в поздравительной телеграмме.

Сообщается, что перед ветераном выступили тюменские артисты.

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# Великая Отечественная война , ветераны , юбилей

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