Более 40 тысяч посетителей побывали на выставке "Тюменская марка"

| Фото: из сообщества "Тюменская марка" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюменская марка" во ВКонтакте

Более 40 тыс. посетителей побывали на выставке "Тюменская марка", которая прошла в Выставочном зале 20-21 октября

"Это самое главное действо, когда ты вживую видишь человека, который производит тот или иной продукт. Когда люди приятно удивляются, узнав, что определенные замечательные продукты создают тюменские предприниматели. Выставка – это прекрасная возможность пообщаться с теми, кто давно работает в сфере бизнеса. Мне приятно, что "Тюменская марка" 2023 года стала площадкой коммуникации и диалога", – сказал глава города Руслан Кухарук.

По его словам, многие нарушенные кооперационные цепочки, производственные связи сейчас восстанавливаются. "Тюменская марка" помогла предпринимателям найти друг друга.

"Мне приятно, что по результатам выставки тюменские производители достигли договоренности между собой, нашли контакты с теми, кто заинтересован приобретать продукцию из других регионов страны", – добавил глава Тюмени.

Всем участникам в завершении выставки вручили памятные именные дипломы и книги, посвященные отметившему в 2022 году 20-летний юбилей проекту "Тюменская марка". Среди посетителей вечером 21 октября провели финальный розыгрыш, главными призами на котором стали смартфон, планшет и ноутбук.

Отметим, на выставке свою продукцию представили предприниматели со всего региона: из Тюменского района, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска. Стенд ЦУМа рассказывал посетителям об истории торговли в областной столице. Перед Выставочным залом работала большая продовольственная ярмарка.

Инна Пахомова