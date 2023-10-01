350 тыс. рублей компенсации выплатит магазин за травму тюменки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Компенсацию морального вреда в размере 350 тыс. рублей в пользу пострадавшей женщины взыскал суд в с магазина в Тюмени.

8 ноября 2022 г. в одном из магазинов города она подскользнулась на мокром полу и упала. Самостоятельно встать не смогла. Продавцы магазина вызвали скорую помощь, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Женщину доставили в приемное отделение ОКБ № 2, где ей поставили диагноз "закрытый субкапитальный перелом шейки левой бедренной кости со смещением". 23 ноября 2022 г. женщине сделали операцию "Эндопротезирование тазобедренного сустава". После операции она передвигалась с помощью костылей. В настоящее время использует для передвижения трость.

Сложность после проведённой операции заключается в том, что из-за наличия у тюменки сопутствующих заболеваний ей запрещены врачами восстановительные процедуры, такие как санаторно-курортное лечение, грязелечение. В результате произошедшего женщина вынуждена была поменять привычный образ жизни.

Поскольку в магазине не был организован безопасный вход, отсутствовало противоскользящее покрытие суд взыскал в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 350 тыс. рублей, штраф в размере 175 тыс. рублей и расходы по оплате услуг представителя в размере 5 тыс. рублей, государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования Тюмени в размере 300 рублей.