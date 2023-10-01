VR-очки для ранней нейрореабилитации создают в Тюменском медуниверситете

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VR-очки для ранней нейрореабилитации создают в Тюменском медицинском университете. Проект победил в конкурсе "Умник" и получил грантовую поддержку Фонда содействия инновациям в размере 500 тыс. рублей, сообщает вуз.

Очки виртуальной реальности с визуальной имитацией для помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения разрабатывает ассистент кафедры медицинской профилактики и реабилитации ТМУ Ольга Шукалович.

По ее словам, выбор VR-очков и шлемов сегодня велик, но это игровые модели. Они не отвечают требованиям медицинского изделия, их нельзя использовать пациентам в тяжелом состоянии. Разрабатываемое устройство предназначено исключительно для медицинских целей и будет снабжено акселерометром, лазерным датчиком позиционирования, датчиком приближения, контролером движения, двумя экранами, которые выдают общее рекордное разрешение. Предусматривается возможность регулировать ширину оправы, фокусное расстояние и близость к глазам, а также симметрично изменять межзрачковое расстояние.

"Очки будут легкими и безопасными для пациента и медицинского работника, такой продукт будет востребован", - подчеркнула Ольга Шукалович.

Очки будут использоваться для восстановления двигательной активности пациентов после инсульта в остром периоде заболевания как отдельный реабилитационный комплекс, так и вместе с тренажером "Веломед".

Производство VR-очков для ранней нейрореабилитации пациентов начнется в 2024 году.