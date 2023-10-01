За антиконкурентное соглашение тюменская компания заплатит 10 млн рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 млн рублей штрафа заплатит за антиконкурентное соглашение страховая компания из Тюмени. Точку в тяжбе между антимонопольной службы и предприятием, которая растянулась на шесть лет, поставил Московский арбитражный суд.

В 2017 году страховая компания "Росгосстрах" подписала соглашение с предпринимателем, который оказывает услуги технического осмотра. "Реализация данного соглашения привела к ограничению конкуренции сразу на двух товарных рынках – ОСАГО и технического осмотра транспортных средств в границах Тюменской области", - уточнили в ведомстве.

В том же году ведомство привлекло компанию к административной ответственности, с чем она не согласилась и пыталась оспорить решение тюменского УФАС. Спустя шесть лет подтверждение законности наказания подтверждено. Страховая компания обязана будет выплатить в федеральный бюджет штраф, превышающий 10 млн рублей.