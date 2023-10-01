Смотровую площадку построили в памятной зоне "Оружие Заводоуковска"

| Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Смотровую площадку построили в памятной зоне "Оружие Заводоуковска". Также в парке Машиностроителей уже готовы основания под военную технику, строители установили фонари и смонтировали видеонаблюдение, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Кроме того, сотрудники подрядной организации укладывают брусчатку и завершают монтаж амфитеатра.

В ведомстве подчеркнули, что благоустройство такой территории является данью памяти землякам, которые совершили боевой и трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны.