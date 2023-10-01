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Три новых автобуса пополнили автопарки школ Нижнетавдинского района

Общество, 18:05 27 октября 2023

администрация Нижнетавдинского района | Фото: администрация Нижнетавдинского района

Три новых автобуса пополнили автопарк школ Нижнетавдинского района. Ключи от транспорта глава района Валерий Борисов вручил директорам школ Андрюшино, Киндера и Бухтала.

Он отметил, что подвоз организован для 801 ученика 15 школ. Для этого каждый день в рейс выходят 23 автобуса. Обновление автопарка происходит регулярно. Только с 2020 года за счет федерального бюджета в муниципальном образовании купили 12 автобусов. А октябрьское поступление начнет работу с 10 ноября.

Новые автобусы взамен изношенных приобретаются для школ района каждый год. Так, с 2020 года за счет федерального бюджета приобретено 12 автобусов.

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# Нижнетавдинский район , школьный автобус

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