Три новых автобуса пополнили автопарки школ Нижнетавдинского района

| Фото: администрация Нижнетавдинского района | Фото: администрация Нижнетавдинского района

Три новых автобуса пополнили автопарк школ Нижнетавдинского района. Ключи от транспорта глава района Валерий Борисов вручил директорам школ Андрюшино, Киндера и Бухтала.

Он отметил, что подвоз организован для 801 ученика 15 школ. Для этого каждый день в рейс выходят 23 автобуса. Обновление автопарка происходит регулярно. Только с 2020 года за счет федерального бюджета в муниципальном образовании купили 12 автобусов. А октябрьское поступление начнет работу с 10 ноября.

Новые автобусы взамен изношенных приобретаются для школ района каждый год. Так, с 2020 года за счет федерального бюджета приобретено 12 автобусов.