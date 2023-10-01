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Владимир Якушев принял участие в молодёжном образовательном форуме Свердловской магистрали

Общество, 20:02 27 октября 2023

пресс-служба полпреда президента в УФО | Фото: пресс-служба полпреда президента в УФО

Полномочный представитель президента России Владимир Якушев принял участие в молодёжном образовательном форуме Свердловской магистрали, который прошёл в Екатеринбурге. Вместе с начальником Свердловской железной дороги Павлом Бурцевым полпред пообщался с участниками и оценил проекты, которые представили молодые сотрудники компании, сообщает пресс-служба полпреда президента в УФО

"Российские железные дороги этим вопросом всегда занимались системно. На протяжении всей истории компания вкладывается в подготовку кадров. В перспективе всё это положительно отразится на эффективности всей большой структуры РЖД", - сказал Владимир Якушев.

Такие события, как молодёжный образовательный форум помогают формировать корпоративную культуру компании и становятся площадкой для непосредственного общения между руководителями и молодыми сотрудниками.

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# Владимир Якушев , СвЖД

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