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В центре Тюмени полиция задержала мужчину с наркотиками

Происшествия, 16:06 28 октября 2023

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Ранее судимого 32-летнего тюменца со свертком мефедрона задержали полицейские на ул. Республики областного центра. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

В вечернее время сотрудники патрульно-постовой службы остановили для проверки документов местного жителя. При разговоре с полицейскими мужчина заметно проявлял беспокойство, стражи правопорядка приняли решение о провести досмотр.

В присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли у тюменца сверток с порошкообразным веществом. Позже экспертиза установила, что внутри находился наркотик.

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# наркотики , уголовное дело

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