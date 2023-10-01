В центре Тюмени полиция задержала мужчину с наркотиками
Происшествия, 16:06 28 октября 2023
| Фото: УМВД по Тюменской области
Ранее судимого 32-летнего тюменца со свертком мефедрона задержали полицейские на ул. Республики областного центра. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.
В вечернее время сотрудники патрульно-постовой службы остановили для проверки документов местного жителя. При разговоре с полицейскими мужчина заметно проявлял беспокойство, стражи правопорядка приняли решение о провести досмотр.
В присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли у тюменца сверток с порошкообразным веществом. Позже экспертиза установила, что внутри находился наркотик.