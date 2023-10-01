Вневедомственной охране Росгвардии исполнился 71 год

пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

71 год со дня образования подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации исполнился 29 октября.

Под защитой ведомства в Тюменской области находится около 10 тыс. объектов различных форм собственности, в том числе места проживания и хранения имущества граждан.

Группы задержания являются основными силами, выполняющими задачи по обеспечению общественного порядка, пресечению различного рода правонарушений и своевременному реагированию на сигналы "Тревога", поступающие с охраняемых объектов.

Только в 2023 году сотрудники Росгвардии пресекли около 1000 правонарушений, совершенных в отношении охраняемого имущества, при этом краж с охраняемых объектов не допущено.

Ежесуточно на маршруты патрулирования заступает более 80 экипажей вневедомственной охраны в городах и населённых пунктах региона. В 2023 году экипажами осуществлено свыше 6400 тыс. выездов, по сигналу "Тревога" и по заявкам оперативных дежурных органов внутренних дел.

Сотрудниками вневедомственной охраны по подозрению в совершении правонарушений и преступлений различной категории доставлено в территориальные отделы полиции региона более 4600 лиц, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.

Осуществлена охрана общественного правопорядка во время проведения более 160 мероприятий с массовым пребыванием граждан.

Сотрудники вневедомственной охраны принимают участие в работе межведомственных комиссий по обследованию, категорированию и паспортизации объектов (территорий) различной ведомственной принадлежности. Согласно заключённым договорам, обеспечивается охрана специальных грузов при транспортировке по всей территории Российской Федерации.

Кроме выполнения служебных задач по предназначению, руководством и личным составом подразделений вневедомственной охраны проводятся мероприятия военно-патриотической, благотворительной, социальной и профилактической направленности, в том числе в рамках всероссийских акций.