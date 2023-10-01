Более 80 спортсменов соберутся в Тюмени на первенстве УФО по шашкам

| Фото: Федерация шашек России | Фото: Федерация шашек России

Первенство Уральского Федерального округа по стоклеточным шашкам пройдет в спортивной школе "Ладья" в Тюмени с 1 по 5 ноября. Участие нем примут более 80 шашистов из Тюменской, Свердловской, Челябинской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

"Стоклеточные шашки – международный вид спорта. Их еще называют "Голландскими" или "Польскими", но фактическое происхождение этого вида не доказано. Известно, что они намного старше шахмат. От обычных, 64-клеточных, они отличаются сложностью и большим выбором вариантов ходов", – сказал председатель федерации шашек Тюменской области Александр Саранчин.

Соревнования проводятся по швейцарской системе в восемь туров и по круговой системе в зависимости от возраста. Всего предусмотрено три программы по контролю времени. Это основная программа - 1 час до конца партий + 10 секунд на каждый ход без накопления, быстрая программа - 10 минут + 3 секунды на каждый ход и молниеносная программа - 5 минут + 3 секунды.

Отметим, что тюменские спортсмены поборются за первенство России, которое состоится в 2024 году.