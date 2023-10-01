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На жителя Тюменской области, воюющего на стороне ВСУ, завели дело за госизмену

Происшествия, 14:30 31 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области возбуждено уголовное дело за государственную измену.

Как сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области, в результате реализованных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела о совершении государственной измены в форме перехода на сторону противника (ст. 275 УК РФ) в отношении жителя Тюменской области.

По версии следствия мужчина через третьи страны выехал из России на территорию Украины и действует в составе ВСУ против Вооруженных сил РФ.

Уголовная ответственность за совершение данного преступления предусматривает санкцию до пожизненного лишения свободы.

"Такие результаты наших органов безопасности вызывают двойственные чувства. С одной стороны - гордость, удовлетворение, что в регионе работает система конрразведочных мер. Враг выявлен, установлен. Надеюсь, будет соответствующий судебный приговор, - сказал депутат Тюменской городской думы, полковник запаса
ФСБ России Георгий Муратов. - С другой стороны - некоторое чувство досады, что этот человек жил с нами в одной области, ходил с нами по одной земле, дышал с нами одним вздухом, а сейчас он - враг. Надеюсь, что осознание подлости своего поступка наступит у него раньше, чем его настигнет пуля наших бойцов в зоне СВО".

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# РУФСБ России по Тюменской области , уголовное дело

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