  • 31 октября 202331.10.2023вторник
  • USD93,2435
    EUR98,6164
  • В Тюмени -2..-4 С 2 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменской области собрали 1 млн 685 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур

Губернатор, 11:41 31 октября 2023

Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Уборочную кампанию завершили в Тюменской области. Аграрии собрали 1 млн 685 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.

Урожайность составила 23 центнера с гектара. На сегодня это один из самых высоких показателей в Уральском федеральном округе, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Моор.

Он добавил, что область лидирует в УФО по урожайности картофеля и овощей открытого грунта. При потребности региона в 144 тысячах тонн "второго хлеба" в этом году собрали почти 210 тыс. тонн.

"Достойный результат и весомый вклад в продовольственную безопасность нашего региона и всей страны", - сказал глава области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# АПК , уборочная кампания

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:41 31.10.2023В Тюменской области собрали 1 млн 685 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур
08:42 30.10.2023Александр Моор: ничто не может служить оправданием террора
08:43 29.10.2023Александр Моор поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником
08:56 25.10.2023Александр Моор поздравил ветеранов и работников Тюменской таможни с профессиональным праздником