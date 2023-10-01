В Тюменской области собрали 1 млн 685 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур

| Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Уборочную кампанию завершили в Тюменской области. Аграрии собрали 1 млн 685 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.

Урожайность составила 23 центнера с гектара. На сегодня это один из самых высоких показателей в Уральском федеральном округе, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Моор.

Он добавил, что область лидирует в УФО по урожайности картофеля и овощей открытого грунта. При потребности региона в 144 тысячах тонн "второго хлеба" в этом году собрали почти 210 тыс. тонн.

"Достойный результат и весомый вклад в продовольственную безопасность нашего региона и всей страны", - сказал глава области.